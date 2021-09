iPhone 13: fotocamere eccellenti, prestazioni più veloci e batteria migliorata

Pochi giorni prima che inizino ad arrivare ai clienti, Apple ha fornito a selezionati media e revisori i modelli del nuovo iPhone 13 mini e iPhone‌ 13, dandoci uno sguardo più da vicino al nuovo aggiornamento iPhone‌ di quest’anno.

Rispetto ai loro predecessori, iPhone‌ 13 e ‌iPhone‌ 13 mini presentano una tacca più piccola, fotocamere migliorate, maggiore durata sdella batteria e prestazioni migliori. Ecco un breve riassunto di alcune delle recensioni per il nuovo telefono di quest’anno.

Durata della batteria

Grazie all’efficienza del nuovo chip A15 Bionic e alle batterie fisicamente più grandi, iPhone‌ 13 e ‌iPhone‌ 13 mini hanno migliorato la durata della batteria. Dieter Bohn di The Verge afferma che la durata della batteria quest’anno è “eccellente”, indicando i suoi test nel mondo reale.

In un giorno dei miei test, il normale iPhone 13 è arrivato dalle 7:00 a mezzanotte prima che si spegnesse. Questo è stato con alcuni test della fotocamera, guardando alcuni video, il solito doomscrolling, e-mail, lavoro e alcuni giochi. È stato un lavoro intenso per le cinque ore di tempo sullo schermo quel giorno, quindi è impressionante. In un altro giorno con un utilizzo più leggero, non ho visto l’avviso della batteria fino al mattino seguente. Ma la batteria dell’iPhone 13 non è magica. Quando abbiamo avuto una giornata di molti più test video 4K, stavo cercando un caricabatterie da 7 o 8.

Sul più piccolo ‌iPhone‌ 13 mini, Engadget afferma che, sebbene sia migliorato, è “ancora più corto dello smartphone medio”. In generale, CNET afferma che finora le prestazioni e la durata della batteria sono state solide e che iPhone‌ 13 sarà un’opzione affidabile per la maggior parte delle persone.

In termini di iPhone 13 e 13 Mini, è stato un buon inizio, ma abbiamo test più approfonditi da fare con le batterie, la durata e il confronto delle sue fotocamere con altri telefoni. Ma in questo momento, l’iPhone 13 sarà il telefono affidabile che la maggior parte delle persone sarà più che felice di usare per i prossimi anni.

Macchine fotografiche

Sia iPhone‌ 13 che ‌iPhone‌ 13 mini dispongono della stessa configurazione della fotocamera, il che significa che le prestazioni su entrambi i dispositivi saranno le stesse. Entrambi i modelli sono dotati di un sensore della fotocamera più grande che consente il passaggio di più luce nelle foto, migliorando le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Joanna Stern del Wall Street Journal afferma che, sebbene i miglioramenti siano ben accetti, da soli non sono sufficienti per convincere un utente di iPhone 12 a eseguire l’aggiornamento.

“I dettagli sono nitidi e accurati, i colori sono ricchi senza essere troppo saturi, la messa a fuoco è veloce e affidabile, la modalità ritratto è abbastanza buona da poter essere utilizzata giorno dopo giorno e la scarsa illuminazione e la vista notturna sono entrambe eccezionali”, afferma Dieter Bohn di The Verge .

Sull’intera gamma di modelli ‌iPhone‌ 13, Apple sta introducendo la modalità Cinematic, o modalità verticale per i video, e avremo altro da condividere su questo nei nostri prossimi video pratici. I risultati nelle prime recensioni sono contrastanti, tuttavia, con The Verge che osserva che “non è affatto buono come gli spot pubblicitari di Apple vorrebbero farti credere” e in particolare fa fatica in situazioni di scarsa illuminazione.

Design

Rispetto a iPhone 12‌ e iPhone 12 mini , ‌iPhone‌ 13 e ‌iPhone‌ 13 mini presentano un design molto simile. Entrambi i telefoni sono più spessi e leggermente più pesanti per ospitare batterie più grandi, ed entrambi hanno rilievi della fotocamera leggermente più grandi sul retro. Dieter Bohn di The Verge scrive, tuttavia, che il design è “ancora bello e moderno” e che è improbabile che i cambiamenti siano evidenti nell’uso quotidiano.