iPhone 13 : meno opzioni di archiviazione e un nuovo colore rosa

La linea di iPhone 13 offrirà nuovi colori rosa, nero e bronzo e le opzioni di archiviazione rimarranno le stesse dell’iPhone 12 , a parte l’assenza di un’opzione di archiviazione da 256 GB per i modelli standard da 5,4 pollici e 6,1 pollici, secondo l’ucraino. sito di e-commerce ” KTC ” , individuato da 91mobiles , che pretende di aver rivelato le opzioni di configurazione dei dispositivi in ​​arrivo.

Apparentemente l’ iPhone 13 mini e l’ iPhone 13 continueranno a essere disponibili in sei opzioni di colore: nero , blu , viola , rosa , bianco e (ROSSO) .

D’altra parte, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max continueranno a essere disponibili in quattro opzioni di colore: nero , argento , oro e bronzo . Ciò significa che il nero sostituirà il grafite dalla linea di iPhone 12 Pro , mentre il bronzo sostituirà il blu.

All’inizio di quest’anno si vociferava di opzioni di colore nero opaco e bronzo per ‌iPhone 13‌ Pro e ci sono state anche segnalazioni molto approssimative di un modello iPhone 13‌ rosa.

Secondo quanto riferito, Apple intende offrire le seguenti opzioni di archiviazione per ogni dimensione del modello nella gamma ‌iPhone 13‌:

iPhone 13 mini : 64GB e 128GB

iPhone 13 : 64GB e 128GB

iPhone 13 Pro : 128 GB, 256 GB, 512 GB

iPhone 13 Pro Max : 128 GB, 256 GB e 512 GB

Ciò significherebbe che le configurazioni di archiviazione della linea ‌iPhone 13‌ sarebbero in gran parte le stesse della linea ‌iPhone 12‌, ma senza l’opzione da 256 GB per il modello “mini” da 5,4 pollici e il modello standard da 6,1 pollici.

Altri siti di e-commerce ucraini sembrano elencare opzioni di archiviazione leggermente diverse per ciascun modello, con alcuni che non mostrano l’ opzione da 64 GB per iPhone 13‌ mini ma una nuova opzione da 512 GB, e altri che mostrano opzioni fino a 1 TB . Di conseguenza, le informazioni di KTC dovrebbero essere prese con le pinze. Vale anche la pena notare che KTC non mostra alcun segno della presunta opzione di archiviazione da 1 TB per i modelli ‌iPhone 13‌ Pro.