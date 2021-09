Amazon lancia i suoi primi Fire TV interni negli Stati Uniti

Settembre è in genere un mese impegnativo per Amazon perchè l’azienda rilascia decine di nuovi dispositivi Alexa , inclusi altoparlanti intelligenti, oltre a prodotti per la sicurezza domestica e l’intrattenimento domestico. Questa settimana, l’azienda ha mantenuto questa tradizione autunnale svelando diverse nuove aggiunte alla sua gamma Fire TV, tra cui Fire TV Omni e Fire TV 4 Series di prima parte, un nuovo Fire TV Stick 4K Max e diversi set Fire TV Edition partner .

La serie Fire TV Omni offre controlli 4K UHD, Dolby Digital Plus e Alexa a mani libere a partire da $ 410. La serie Omni è disponibile nei modelli da 43, 50, 55, 65 e 75 pollici e presto supporterà la riproduzione di video TikTok negli Stati Uniti e in Canada.

La serie Fire TV 4 offre anche video 4K UHD, insieme a HDR10 e HLG, a un prezzo più accessibile, a partire da $ 370. Sono disponibili versioni da 43, 50 e 55 pollici e ciascuna viene fornita con il nuovo telecomando vocale Alexa.

Fino ad ora, Amazon ha fatto affidamento sui suoi partner OEM per produrre televisori Fire TV Edition , che erano marchiati dal partner ma presentavano l’esperienza Fire TV di Amazon integrata. La società ha annunciato che questo programma sarebbe effettivamente sopravvissuto con i nuovi dispositivi 4K, UHD Fire TV. di Pioneer e Fire TV controllate da Alexa di Toshiba.

È passato circa un anno da quando Amazon ha aggiunto nuovi dispositivi alla sua gamma Fire TV Stick con Fire TV Stick e Fire TV Stick Lite e oltre due anni dal debutto dell’originale Fire TV Stick 4K, quindi non sorprende che l’azienda abbia deciso che era è ora di aggiornare quel popolare stick di streaming con Fire TV Stick 4K Max.

Fire TV Stick 4K Max non è drasticamente diverso dai suoi fratelli, sebbene offra il nuovo e migliorato Alexa Voice Remote. Offre inoltre il 40% in più di potenza e compatibilità Wi-Fi 6, promettendo un’esperienza di streaming molto più fluida.

Tutti i dispositivi realizzati da Amazon sono disponibili per il preordine su Amazon e Best Buy e la spedizione inizierà a ottobre. Insieme a questi dispositivi, le smart TV Pioneer e Toshiba con Fire TV integrata saranno disponibili sia su Amazon che su Best Buy. A partire dal 9 settembre, Fire TV Omni e 4 Series da 50 pollici saranno disponibili con uno sconto di $ 110 a un prezzo di lancio limitato.