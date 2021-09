Come spostare le tue foto da Samsung Cloud a un altro servizio cloud

All’inizio di quest’anno, Samsung ha annunciato che avrebbe chiuso alcuni servizi Samsung Cloud , inclusi i backup delle foto. La data limite è stata posticipata , ma naturalmente, se utilizzi Samsung Cloud, vorrai spostare le tue foto su un altro servizio cloud il prima possibile. Fortunatamente, probabilmente puoi fare tutto questo in un colpo solo, con un po’ di preparazione in anticipo.

La maggior parte dei servizi cloud, tra cui OneDrive (quello che Samsung consiglia #tangenti), Google Drive e Dropbox , tra gli altri, hanno app che puoi installare sul tuo PC che sincronizzano automaticamente i file da e verso il cloud sul file man mano che si verificano le modifiche. Quindi la prima cosa che vorrai fare è scaricare e installare l’app per PC per il servizio che desideri utilizzare. Se desideri utilizzare Google Drive, abbiamo le istruzioniper quello. Una volta impostato tutto, puoi iniziare a scaricare le foto dal tuo account cloud Samsung. La parte bella è che, man mano che vengono scaricati, supponendo che li scarichi in una cartella sincronizzata per un altro servizio cloud, verranno caricati immediatamente senza che tu debba fare nulla. Ma prima, devi rimuovere le tue foto dal cloud di Samsung e ti mostreremo come farlo!

Come scaricare le tue foto da Samsung Cloud sul tuo PC

Innanzitutto, accedi al cloud Samsung . Fare clic su Galleria . Metti un segno di spunta nel cerchio in alto che dice Tutto , quindi fai clic sul pulsante Download nell’angolo in alto a destra. Seleziona la cartella in cui desideri scaricare le tue foto e fai clic su Salva .

Quando scarichi dal cloud, le foto vengono compresse in una cartella compressa. Pertanto, sarà necessario decomprimere i file scaricati per caricare le singole foto nel nuovo servizio. In caso contrario, verrà caricata solo la cartella compressa.

Come scaricare le tue foto da un dispositivo mobile

Per caricare contenuti su un nuovo servizio, è molto più efficiente scaricare contenuti dal computer, ma se lo desideri, puoi anche scaricare contenuti dall’app cloud Samsung sul tuo dispositivo Samsung.

Apri Impostazioni e tocca il nome del tuo account nella parte superiore dell’elenco. Scorri verso il basso e tocca Samsung Cloud . Tocca Galleria . Tocca la freccia che punta a destra all’estrema destra di Aggiunti di recente . Tocca Tutto per visualizzare tutte le foto. Tocca i tre punti nell’angolo in alto a destra > Scarica . Tocca Scarica nella parte inferiore dello schermo.

Una volta che i file sono stati scaricati correttamente, puoi ricaricarli sul servizio di tua scelta.