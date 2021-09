La Germania vuole che i produttori di smartphone offrano almeno sette anni di aggiornamenti di sicurezza

Il governo federale tedesco vuole che l’Unione Europea richieda ai produttori di smartphone di promettere almeno sette anni di aggiornamenti di sicurezza per i loro dispositivi. Secondo Heise Online , anche la Germania ha chiesto all’Unione Europea di rendere obbligatorio per i produttori pubblicare i prezzi dei pezzi di ricambio e mantenere gli stessi prezzi per sette anni.

Come ci si aspetterebbe, i produttori di smartphone non sono molto contenti della legislazione proposta. DigitalEurope, che è un’associazione industriale con Samsung, Apple e Huawei come suoi membri, vuole che i regolatori rendano tre anni di aggiornamenti di sicurezza la norma per tutti.

Attualmente, la maggior parte dei telefoni e tablet Android riceve aggiornamenti di sicurezza per tre anni o meno. Gli unici dispositivi Android garantiti per ricevere quattro anni di aggiornamenti di sicurezza sono i migliori telefoni Android di Samsung e OnePlus. Tuttavia, si dice che i prossimi telefoni della serie Pixel 6 di Google riceveranno fino a cinque anni di aggiornamenti Android.

Mentre resta da vedere se l’Unione europea accetterà la richiesta della Germania, la Commissione europea dovrebbe attuare la sua politica che richiede ai telefoni di ricevere almeno cinque anni di aggiornamenti di sicurezza entro il 2023. Oltre a richiedere ai produttori di mantenere i loro dispositivi al sicuro, le regole richiedono anche loro di mettere a disposizione dei consumatori i pezzi di ricambio e di iniziare a utilizzare batterie sostituibili.

Non è solo l’Europa a spingere per le leggi sul diritto alla riparazione . All’inizio di quest’anno, il presidente Biden ha firmato un ordine esecutivo chiedendo alla FTC di elaborare nuove regole per facilitare ai consumatori la riparazione di dispositivi come telefoni e PC.