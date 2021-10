Apple TV+ dovrebbe raggiungere 36 milioni di abbonati entro il 2026, lontano dai rivali

Il servizio di streaming digitale TV+ di Apple dovrebbe avere un totale di 36 milioni di abbonati entro la fine del 2026, secondo la società di ricerca Digital TV Research.

Secondo la ricerca, il servizio di streaming di grande successo della Disney supererà Netflix e raggiungerà 284,2 milioni di abbonati entro il 2026. Si prevede che Netflix raggiungerà 270,7 milioni di abbonati mentre Amazon Prime Video raggiungerà i 243,4 milioni di utenti.

Apple non ha mai fornito dettagli su Apple TV + numero di abbonati nei due anni dal suo servizio di streaming digitale è iniziata, quindi è chiaro quanti nuovi abbonati avrebbe bisogno di attrarre per raggiungere 36 milioni nel corso dei prossimi cinque anni, ma i punti salienti della ricerca Apple continua mancanza di quote di mercato rispetto ad altri servizi di streaming.

Apple sta ancora offrendo alle persone che acquistano un nuovo dispositivo un anno di servizio gratuito, nella speranza che i clienti scelgano di pagare la tariffa di $ 5 al mese per continuare ad avere accesso ai contenuti di Apple. Si ritiene che circa la metà degli abbonati ad ‌‌Apple TV+‌‌ stia pagando il servizio, mentre l’altra metà utilizza ancora un periodo di prova gratuito.

Nel frattempo, Apple sta lavorando duramente per rafforzare la sua selezione di film e programmi TV originali. Per esempio, Apple è stato riferito, i dirigenti dello studio dicendomi che punta a fare più di 10 a 12 film originali all’anno per Apple TV +. Apple ha già un numero limitato di film di alto profilo, tra cui “Palmer”, “Cherry” e “Greyhound”, e lo vede come un modo per attirare più persone su ‌Apple TV+‌.

Apple intende anche aumentare la quantità di nuovi contenuti regolari su ‌‌Apple TV+‌‌ nel 2022, con almeno un nuovo elemento aggiunto a settimana, che è più del doppio del ritmo dei nuovi contenuti nel 2021. Tuttavia, ci vorranno ancora diversi anni prima che ‌‌Apple TV+‌‌ avesse un catalogo in grado di competere con altri servizi di streaming.