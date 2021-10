BOE con sede in Cina fornirà pannelli OLED per i modelli di iPhone 13

Apple ha aggiunto il produttore di display BOE al suo elenco dei principali fornitori di pannelli OLED per i modelli di iPhone 13.

Diverse voci sull’iPhone 12 suggerivano che BOE avrebbe fornito alcuni pannelli per i dispositivi, ma BOE ha avuto grossi problemi di produzione. Nel 2020, BOE non è riuscita a consegnare la sua prima spedizione di pannelli OLED ad Apple poiché i display creati da BOE hanno fallito i test di convalida.

Inizialmente, il più grande produttore di display della Cina fornirà schermi solo per il modello iPhone 13‌ da 6,1 pollici più conveniente. BOE inizialmente dividerà gli ordini per i display iPhone 13‌ con Samsung. La quota di BOE dovrebbe rappresentare fino al 20% del totale, ma idealmente l’azienda cinese vuole realizzare fino al 40% degli ordini per questo modello. BOE in precedenza forniva solo OLED per iPhone riparati e ricondizionati e anche schermi LCD per iPad di Apple.

Aumenta la pressione su LG Display e in particolare su Samsung, che ha dominato la fornitura di OLED per iPhone dal 2017. Come osserva il rapporto, l’aggiunta di un terzo produttore darà ad Apple un maggiore potere contrattuale nei negoziati con i fornitori sudcoreani.

I display OLED per iPhone 13‌ saranno realizzati presso il complesso Mian Yang di BOE nella provincia di Sichuan, dove produce schermi OLED per i produttori di smartphone cinesi Huawei, Honor, Xiaomi e Vivo. Alla BOE è stata assegnata la priorità dal governo locale per la fornitura di energia a causa di carenze impreviste .