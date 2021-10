La maggior parte dei fan Samsung si aspetta un nuovo telefono Galaxy Fan Edition la prossima settimana

Proprio quando pensavi che gli eventi autunnali fossero finiti, la prossima settimana ci saranno importanti annunci da parte dei principali attori del settore, tra cui Apple e Google. Samsung invece ha lanciato un secondo evento Unpacked su di noi per mercoledì 20 ottobre, con pochi indizi su cosa avrebbero rivelato.

Alcuni hanno ipotizzato dall’annuncio del teaser che l’evento potrebbe avere qualcosa a che fare con la sua versione One UI di Android 12 o forse con la sua suite di app proprietarie. In alternativa, altri hanno sperato per un po’ che questo sarebbe stato il momento in cui avremmo finalmente visto un successore del popolare Galaxy S20 FE dell’anno scorso.

Il lettore Jowlah ha commentato che “pensano che l’S21 FE e probabilmente una sorta di annuncio di One UI 4.0 sia il principale punto di discussione. Forse una versione in edizione speciale di un telefono già rilasciato”.

Su Facebook, Kevin Meyer ha affermato di voler vedere hardware diverso dai telefoni. “Speravo che l’annuncio [riguardasse] il tablet top di gamma di Samsung, il Tab S8, ma so un pio desiderio da parte mia, poiché si dice che Samsung non lo rilascerà fino al 2022. .”