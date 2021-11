Apple invita alcuni sviluppatori a provare Swift Playgrounds 4 prima del lancio

Apple sta lavorando a una versione aggiornata della sua app Swift Playgrounds, uno strumento educativo progettato per insegnare a bambini e adulti come utilizzare il linguaggio di programmazione Swift lanciato per la prima volta nel 2016.

La nuova versione di Swift Playgrounds è stata annunciata per la prima volta alla Worldwide Developers Conference di giugno e ora Apple consente ad alcuni sviluppatori di testarla in versione beta prima del lancio.

Agli sviluppatori che sono stati invitati è stato richiesto di firmare un accordo di non divulgazione per ottenere l’accesso, ma uno sviluppatore ha condiviso screenshot e dettagli con 9to5Mac , dandoci una rapida occhiata all’interno dell’app.

Con Swift Playgrounds 4, gli sviluppatori potranno inviare i loro progetti progettati con il software direttamente all’App Store , consentendo la creazione di app su iPad . Ci sarà un’interfaccia semplice e facile da usare per inviare un’app ad ‌App Store‌ Connect senza la necessità di Xcode su Mac.

L’app consentirà a coloro che stanno imparando il codice di visualizzare in anteprima e vedere le modifiche in tempo reale mentre digitano, come descritto da 9to5Mac :

Swift Playgrounds 4 consente inoltre agli utenti di visualizzare in anteprima e vedere le modifiche in tempo reale durante la digitazione. La modifica in tempo reale funziona anche quando lo sviluppatore condivide il progetto con qualcun altro tramite iCloud Drive, in modo che più persone possano lavorare allo stesso progetto contemporaneamente. Gli utenti possono persino testare l’app a schermo intero, esplorare i controlli SwiftUI, cercare tra tutti i file in un progetto, utilizzare suggerimenti rapidi sul codice in linea e passare facilmente da Swift Playgrounds a Xcode (o viceversa).

Ci sono anche opzioni di accesso rapido per impostare i parametri dell’app e ottenere un’app nello store con pochi problemi. I creatori di app possono, ad esempio, utilizzare un’icona già pronta scegliendo un colore e un’icona o caricando un’icona personalizzata che viene ridimensionata automaticamente.