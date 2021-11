Apple sta ancora lavorando su un caricabatterie simile ad AirPower, anche ricarica wireless a lungo raggio e ricarica inversa

Apple sta ancora lavorando su un futuro caricabatterie wireless che funzionerebbe in modo simile all’ormai abbandonato AirPower .

Nell’ultima edizione della newsletter Power On del giornalista, Gurman ribadisce i rapporti precedenti secondo cui Apple intende ancora creare un accessorio di ricarica wireless in grado di caricare più dispositivi come iPhone , Apple Watch e AirPods contemporaneamente.

Apple ha annunciato per la prima volta ‌AirPower‌ a settembre 2017 insieme a ‌iPhone‌ 8 e ‌iPhone‌ X. All’epoca, Apple disse che il prodotto di ricarica sarebbe stato lanciato nel 2018, ma ciò non è accaduto. Dopo mesi di voci su problemi di sviluppo, Apple ha annullato il progetto a marzo 2019.

Da allora, Apple ha implementato la ricarica MagSafe per i suoi iPhone, incluso l’accessorio ‌MagSafe‌ Duo, che può caricare in modalità wireless un Apple Watch e ‌iPhone‌ in tandem, sebbene Duo sia solo due caricabatterie wireless separati uniti insieme. Se Gurman ha ragione, Apple prevede ancora di rilasciare un dispositivo di ricarica in grado di caricare tutti e tre i prodotti contemporaneamente.