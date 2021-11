Giochi per PlayStation VR in uscita a dicembre 2021 e oltre

PlayStation VR sta diventando una piattaforma sempre più grande, soprattutto con l’imminente rilascio di PS5 VR . Ma non importa dove giochi ai tuoi giochi VR, che sia su PS4 o PS5 , ti aspetta un’esperienza incredibile.

Con PlayStation che rilascia nuovi giochi quasi ogni mese, è facile essere sopraffatti da ciò che è là fuori. Ecco alcuni dei giochi VR inediti previsti per il PSVR nei prossimi mesi. Non vediamo l’ora di aggiungere altri giochi PlayStation VR in arrivo a questo elenco non appena saranno disponibili. Per ora, speriamo che alcune delle nostre scelte preferite in questo elenco attirino la tua attenzione.

After the Fall

Hai abbastanza esperienze post-apocalittiche? Bene, sei pronto per un altro. Lo sviluppatore Vertigo Games (creatore di Arizona Sunshine) sta portando After the Fall su PlayStation VR. Ambientato 20 anni dopo un’epidemia virale causata da droghe sintetiche, Los Angeles è infestata da questi cosiddetti Snowbreed. Come sopravvissuto che sembra immune, sarai responsabile di aiutare l’umanità a riprendersi ciò che è stato perso. After the Fall presenta un mondo condiviso con un gameplay cooperativo senza interruzioni, anche se puoi giocarci come un lupo solitario, se lo desideri. I giocatori esploreranno le rovine degli anni ’80, costruiranno e modificheranno il tuo equipaggiamento e affronteranno orde di nemici selvaggi. Fai attenzione quando incontri un boss, però, perché questi colossi sono estremamente mortali. Data di uscita: 9 dicembre 2021 Puzzling Places

Puzzling Places è un gioco di puzzle 3D in arrivo su PSVR. Se pensavi che i normali puzzle 2D potessero essere impegnativi, aspetta di dare un’occhiata a Puzzling Places. Sembra presentare molti ambienti ed edifici, e questo perché lo sviluppatore è stato fondato “con l’obiettivo di rendere i luoghi del mondo reale esplorabili attraverso la realtà virtuale”. Sfortunatamente, un errore nella sua scansione 3D Fotogrammetria ha causato il disordine di alcuni pezzi, ed è nata l’idea di Puzzling Places. Secondo lo studio, ogni puzzle avrà più varianti di difficoltà, che vanno da 50 pezzi a centinaia che potrebbero richiedere alcuni giorni per essere assemblati. I fan tradizionali delle tavole puzzle dovrebbero assolutamente dargli un’occhiata. Data di rilascio: TBD Stride

Ti sei mai chiesto come sarebbe Mirror’s Edge nella realtà virtuale? Bene, questa è la cosa più vicina che potresti ottenere. Dal momento che probabilmente non puoi fare parkour nella vita reale, fallo nella sicurezza della realtà virtuale con Stride. Non si tratta esclusivamente di parkour, dal momento che dovrai combattere i nemici sui tetti della metropoli che stai trasformando in una palestra nella giungla. Stride presenterà una modalità Arena, una modalità Time Run e una modalità Endless con generazione di livelli infinita. Se sei incline a chinetosi o vertigini, questo potrebbe non essere il miglior gioco per te da giocare in VR. Tuttavia, se stai cercando una corsa e vuoi giocare a un gioco d’azione veloce, Stride sembra essere una buona scelta. Data di rilascio: TBD Zenith

I fan dei JRPG non vedono l’ora che Zenith arrivi su PSVR. Questo MMO presenta un colorato mondo aperto pieno di ambienti meravigliosi, città futuristiche e bestie intimidatorie. Lo sviluppatore descrive il suo combattimento in prima persona come “iper-immersivo” e rende facile per chiunque impararlo. Alcuni dei contenuti multiplayer di Zenith includono boss mondiali, eventi pubblici e dungeon, in cui dovrai dare il meglio di te se vuoi vincere le sfide future. In una mossa interessante che sono sicuro che i giocatori apprezzeranno, le classi non definiscono il tuo ruolo nel gioco. Puoi “serbare come un mago dell’essenza o guarire come un maestro delle lame”. Essendo un gioco di ruolo, la scelta è tua. Data di rilascio: TBD Wanderer