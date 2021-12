Il Redmi Note 11T 5G di Xiaomi debutta in India con una fotocamera da 50MP, display da 90Hz

Il Redmi Note 11, lanciato in Cina insieme ad altri due nuovi telefoni della serie Redmi Note 11 il mese scorso, ha fatto il suo debutto in India come Redmi Note 11T 5G per sfidare i migliori telefoni Android economici .

L’ultimo telefono 5G economico di Xiaomi sfoggia un display LCD da 6,6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 240Hz. Contiene il chipset Dimensity 810 da 6 nm di MediaTek abbinato a un massimo di 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di spazio di archiviazione UFS 2.2.

Sul retro del Redmi Note 11T 5G c’è una configurazione a doppia fotocamera con un sensore principale da 50 MP e un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP. Il telefono è dotato di una fotocamera frontale da 16 MP per selfie e videochiamate. A tenere le luci accese è una batteria da 5000 mAh straordinariamente grande con supporto per la ricarica cablata da 33 W. Dal punto di vista software, Redmi Note 11T 5G esegue immediatamente MIUI 12.5 basato su Android 11 .

Il Redmi Note 11T 5G ha un prezzo di ₹ 16.999 (circa $ 227) per la versione di archiviazione da 6 GB di RAM/64 GB, 17.999 (circa $ 240) per la versione da 6 GB/128 GB e 19.999 (circa $ 266) per la versione da 8 GB/128 GB. . Per le prime settimane, il telefono sarà disponibile con uno sconto di ₹ 1.000. I titolari di carta di credito ICICI Bank possono ottenere uno sconto aggiuntivo di 1.000 sul Note 11T 5G.

Il telefono sarà in vendita in India dal 7 dicembre tramite Amazon.in, Mi.com, Mi Home, Mi Studio, nonché i negozi partner di Xiaomi in tutto il paese.