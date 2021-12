Il grande aggiornamento di dicembre di Google arriva finalmente per Pixel 6 e Pixel 6 Pro

Google ha annunciato un doppio smacco di aggiornamenti Pixel lunedì, con la patch Pixel Drop e Security di dicembre in arrivo per chiudere il 2021. I nuovi aggiornamenti Pixel, che arriveranno la prossima settimana, aggiungeranno di tutto, dal supporto per le chiavi digitali dell’auto alle nuove scorciatoie per Google Assistente e fotocamera, oltre ad alcuni nuovi sgargianti sfondi.

Niente qui è vitale come la correzione dello scanner di impronte digitali del mese scorso, ma queste sono tutte funzionalità piacevoli che Google ha pubblicizzato per Android 12 per mesi. E l’aggiornamento della sicurezza eliminerà sul nascere alcune pericolose vulnerabilità.

Aggiornamenti di sicurezza Pixel

Secondo l’ultimo Android Security Bulletin , una patch di sicurezza del 1 dicembre ha rilevato 3 minacce critiche, 11 alte e 2 moderate al sistema o alla memoria, alcune delle quali potrebbero verificarsi localmente “senza richiedere privilegi o interazione dell’utente”.

Una seconda patch del 5 dicembre ha rilevato 25 problemi con i componenti Qualcomm e 2 con i componenti MediaTek, tra gli altri.

Queste patch di sicurezza arriveranno la prossima settimana.

Software e correzioni di bug

Tra le tante correzioni Pixel in arrivo nell’aggiornamento mensile di dicembre , la prima è una correzione per il problema della chiamata fantasma , che ha causato l’avvio involontario di una telefonata da parte di Assistant in determinate condizioni. E un altro è per “miglioramenti generali per la stabilità e le prestazioni del sensore di impronte digitali”, che in precedenza abbiamo visto patchato nell’aggiornamento di metà novembre.

Troverai anche un lungo elenco di altri aggiornamenti per miglioramenti generali all’audio, “prestazioni della batteria e termiche”, “miglioramenti della qualità dell’immagine” della fotocamera, correzioni “stabilità e prestazioni della connessione di rete” che si spera miglioreranno le lente prestazioni 5G del Pixel , e dozzine di correzioni dell’interfaccia utente.

Nuove scorciatoie Pixel