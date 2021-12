L’iMac Pro da 27 pollici di Apple con display mini-LED è previsto per la primavera del 2022

Secondo un articolo lungimirante sui prossimi dispositivi Apple scritto dall’analista di display Ross Young, si prevede che l’ iMac Pro di nuova generazione con schermo più grande verrà lanciato la prossima primavera .

Young afferma che il nuovo ‌iMac‌ è “previsto in primavera”, con la primavera nell’emisfero settentrionale che inizia il 20 marzo e termina il 21 giugno. Apple organizza spesso un evento in primavera, quindi potremmo forse vedere il nuovo ‌iMac‌ uscire a l’annuale evento primaverile.

Ci sono state voci su un ‌iMac‌ con un display più grande di 27 pollici, ma informazioni più recenti, inclusi i dettagli di Young, hanno indicato che Apple mantiene le dimensioni del display da 27 pollici. Il dispositivo utilizzerà un display mini-LED simile al MacBook Pro e supporterà le frequenze di aggiornamento ProMotion di 120Hz.

Per semplificare la sua strategia di denominazione, il nuovo ‌iMac‌ potrebbe essere chiamato “‌iMac‌ Pro”, che lo distinguerebbe dal iMac‌ da 24 pollici e lo metterebbe alla pari con i MacBook Pro. I nuovi iMac da 27 pollici dovrebbero utilizzare gli stessi chip M1 Pro e M1 Max dei modelli MacBook Pro 2021.

Ci sono state voci sul passaggio di Apple ai display OLED per alcuni Mac e iPad invece che ai mini-LED, e Young tocca anche questo argomento nella sua analisi. Young crede che non dovremmo aspettarci un iPad o un MacBook OLED prima del 2023.

In questo momento, i prezzi per i pannelli mini-LED di Apple sono più costosi rispetto ai pannelli OLED simili, ma l’adozione di OLED rispetto alla continua adozione di mini-LED dipenderà dalla velocità con cui diminuiranno i prezzi dei mini-LED. Young afferma che le differenze di prezzo “saranno fondamentali” nella “battaglia OLED vs mini-LED”.