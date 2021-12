il nuovo iPhone SE dovrebbe essere rilasciato nel primo trimestre del 2022

Apple prevede di rilasciare un iPhone SE di terza generazione nel primo trimestre del 2022, secondo la società di ricerca taiwanese TrendForce . Se questo lasso di tempo si rivela accurato, possiamo aspettarci che il dispositivo venga rilasciato entro la fine di marzo.

Come precedentemente affermato, TrendForce ha affermato che il nuovo iPhone SE rimarrà uno smartphone di fascia media con supporto aggiuntivo per il 5G:

In termini di sviluppo del prodotto, Apple mantiene il piano di rilasciare il suo iPhone SE di terza generazione nel 1Q22 e quattro modelli sotto una nuova serie nel 2H22. Si prevede che l’iPhone SE di terza generazione sarà uno strumento importante per aiutare Apple a stabilire una presenza nel segmento di mercato degli smartphone 5G di fascia media. Si prevede che il suo volume di produzione per il 2022 raggiungerà i 25-30 milioni di unità.