I Mac con chip “M3” dovrebbero utilizzare la tecnologia dei chip a 3 nm di TSMC

Il partner di Apple per la produzione di chip TSMC ha dato il via alla produzione di chip basati sul suo processore a 3 nm, noto come N3.

Afferma che TSMC sposterà il processo alla produzione in serie entro il quarto trimestre del 2022 e inizierà a spedire chip a 3 nm a clienti come Apple e Intel nel primo trimestre del 2023.

Come al solito, questo avanzamento del processo dovrebbe consentire miglioramenti delle prestazioni e dell’efficienza energetica, che possono portare a velocità più elevate e/o una maggiore durata della batteria sui futuri iPhone e Mac. La prima serie di Mac in silicio Apple alimentati da chip M1 offre già prestazioni leader del settore per watt pur funzionando in modo straordinariamente silenzioso e fresco.

I primi dispositivi Apple con chip da 3 nm probabilmente debutteranno nel 2023, inclusi i modelli di iPhone 15 con un chip A17 e i Mac Apple in silicio con chip M3: tutti i nomi sono provvisori. Il mese scorso Wayne Ma di Information ha riferito che alcuni dei chip M3 avranno fino a quattro die, che secondo il rapporto potrebbero tradursi in quei chip con una CPU fino a 40 core , rispetto al chip M1 a 8 core e 10 -core M1 Pro e M1 Max.