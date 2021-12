Il P50 Pocket di Huawei è un rivale del Galaxy Z Flip 3

Ad alimentare l’Huawei P50 Pocket c’è lo stesso chipset Qualcomm Snapdragon 888 di molti dei migliori telefoni Android sul mercato in questo momento. Proprio come i telefoni della serie P50, tuttavia, il P50 Pocket utilizza la versione solo 4G del chip.

La risposta di Huawei al Galaxy Z Flip 3 è ora in vendita in Cina a un prezzo iniziale di 8.988 yuan (circa 1.410 dollari). C’è anche una variante Gold Edition Premium che racchiude 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione per 10.988 yuan (circa $ 1.725). Sebbene non ci siano ancora notizie sulla disponibilità globale, il telefono pieghevole probabilmente arriverà in alcuni mercati al di fuori della Cina l’anno prossimo.