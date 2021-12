Meta ha rubato un aggiornamento VR da sotto il naso di Valve

Secondo quanto riferito, Meta ha acquisito ImageOptix, un produttore di lenti a cristalli liquidi che Valve, rivale della realtà virtuale, ha fatto causa all’inizio di quest’anno. Lo YouTuber VR Bradley Lynch, alias SadlyItsBradley , ha riferito che Valve ha investito milioni nella società e le ha dato un prestito di $ 1 milione, solo per un investitore misterioso che si è precipitato e ha acquistato la società. Valve e ImageOptix hanno successivamente risolto la controversia in via extragiudiziale.

Si scopre che l’investitore misterioso era Meta. Il blogger VR Karl Guttag ha scoperto questa notizia e Meta l’ha successivamente confermata.

ImageOptix si è fatto un nome sviluppando display per lenti a cristalli liquidi, che migliorerebbero le lenti in plastica di Meta Quest 2 . In particolare, le “lenti di fase Pancharatnam-Berry” dell’azienda offrirebbero un peso più leggero, un’ottica pancake migliorata e persino una correzione automatica per l’astigmatismo.

Non sappiamo se questi obiettivi potrebbero finire nel Meta Quest Pro o in un auricolare successivo come il Quest 3. Quello che sappiamo è che questo acquisto garantisce contemporaneamente che altri concorrenti VR, come Valve, non possano sfruttare stesse lenti. E questa acquisizione anticoncorrenziale fa parte di un Meta trend.

Valve, uno dei maggiori concorrenti di Oculus , ha già rilasciato brevetti per futuri visori VR che utilizzano obiettivi simili a quelli prodotti dall’azienda con sede nella Carolina del Nord. Valve potrebbe essersi accordata con ImageOptix, ma ora non è chiaro se Valve Index 2 o un visore Valve autonomo sarà in grado di implementare questi progetti senza l’avvio che ha finanziato.

Sia che a Meta interessasse solo ottenere l’accesso esclusivo a questa tecnologia o che acquistasse intenzionalmente ImageOptix per contrastare Valve, analisti del settore come Matthew Olson di The Information hanno suggerito che questa acquisizione potrebbe affrontare un vero esame da parte dei legislatori. Soprattutto alla luce della recente acquisizione da 400 milioni di dollari di Supernatural , su cui la FTC sta attualmente indagando per potenziali violazioni dell’antitrust.

Le precedenti acquisizioni di Meta nello spazio VR, come Beat Games (Beat Saber) e BigBox VR (Population: One), non hanno ricevuto molta attenzione a causa della quantità limitata di denaro coinvolta. E rispetto a Supernatural, l’acquisizione di ImageOptix è costata a Meta significativamente meno. Ma il suo impatto sulle guerre della console VR nel 2022 e oltre potrebbe essere molto più significativo a lungo termine.

Valve non è l’unico sviluppatore che questo acquisto potrebbe danneggiare. Si dice che il PSVR 2 arrivi nel 2022 con un design leggero e obiettivi 4K. Gli obiettivi ImageOptix potrebbero aiutare Meta a colmare questo divario. A causa in parte delle recenti acquisizioni di Meta, ci siamo recentemente chiesti se il PSVR 2 possa ancora competere con la piattaforma Quest .