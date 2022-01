Disponibile l’aggiornamento di gennaio 2022 per Pixel 6 e Pixel 6 Pro

L’ultimo aggiornamento Pixel è ora disponibile, portando con sé la patch di sicurezza di gennaio e una serie di correzioni di bug per alcuni dei migliori telefoni Android di Google come Pixel 5a . Questo segna il primo aggiornamento dell’anno per gli smartphone Pixel, anche se i possessori di Pixel 6 dovranno aspettare ancora un po’ prima di poterci mettere le mani sopra.

La soluzione più notevole risolve il misterioso bug di Microsoft Teams che impediva agli utenti di effettuare chiamate di emergenza. L’app era già stata aggiornata per risolvere questo problema, ma Google sta emettendo il proprio aggiornamento a livello di sistema, che si spera dovrebbe impedire che questo problema si ripresenti.

L’aggiornamento risolve anche i problemi con un problema con l’ombra delle notifiche, un bug relativo a Pixel Stand e altro ancora.

L’aggiornamento è disponibile per gli smartphone Pixel a partire da oggi. Tuttavia, Pixel 6 e 6 Pro sono esclusi dal divertimento mentre Google mette in attesa i loro aggiornamenti per risolvere i problemi sorti con l’aggiornamento di dicembre. La pagina di supporto assicura che questi dispositivi “riceveranno l’aggiornamento entro la fine del mese”, quindi i possessori di Pixel 6 dovranno aspettare un po’ di più, come è avvenuto con il lancio dell’aggiornamento di dicembre.