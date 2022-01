PUBG Maker fa causa ad Apple e Google per non aver rimosso le app clonate

Krafton, sviluppatore di popolare gioco di battaglia online PlayerUnknown’s Battlegrounds, o PUBG, ha citato in giudizio Apple, Google e la società di giochi Garena per le app clonate di PUBG che copiano il gameplay di PUBG, riporta Reuters .

La causa accusa Garena di aver creato cloni PUBG chiamati “Free Fire” e “Free Fire Max”, che hanno avuto origine a Singapore e sono stati successivamente rilasciati negli Stati Uniti. Apple e Google sono stati nominati nella causa per aver venduto la “versione palesemente illecita” di PUBG creata da Garena.

Come spiegato in dettaglio di seguito, Free Fire e Free Fire Max copiano ampiamente numerosi aspetti di Battlegrounds, sia individualmente che in combinazione, tra cui l’esclusiva funzione “air drop” di apertura del gioco protetta da copyright di Battlegrounds, la struttura e il gioco del gioco, la combinazione e la selezione di wearpon, armature e oggetti unici, luoghi e la scelta generale di combinazioni di colori, materiali e trame.