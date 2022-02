Il nuovo Chrome OS Flex di Google mira a “modernizzare” vecchi PC e Mac

Google ha introdotto una nuova versione di Chrome OS che afferma essere un “modo sostenibile” per modernizzare vecchi PC e Mac. Il primo sistema operativo cloud, soprannominato Chrome OS Flex, è ora disponibile in accesso anticipato ed è stato progettato specificamente pensando alle aziende e alle scuole.

Il sistema operativo scaricabile gratuitamente è completamente compatibile con la potente gestione basata su cloud di Google e consente alle aziende e alle scuole di modernizzare i propri dispositivi esistenti con un'”esperienza di lavoro veloce e moderna”. Chrome OS Flex può essere installato sui dispositivi in ​​pochi minuti tramite USB o distribuzione di rete.

Offre numerosi altri vantaggi, tra cui l’accesso rapido alle app Web, un’esperienza priva di ingombri per gli utenti e aggiornamenti di sicurezza regolari con protezione integrata contro minacce come virus e ransomware. Google afferma anche che Chrome OS Flex “si avvia in pochi secondi e non rallenta nel tempo”.

Chrome OS Flex condivide la sua base di codice e la cadenza di rilascio con Chrome OS. Viene fornito con il browser Chrome, Google Assistant e lo stesso design dell’interfaccia utente di Chrome OS.

Per iniziare con Chrome OS Flex, tutto ciò di cui hai bisogno è un PC o Mac compatibile e un’unità USB. Puoi anche provare il sistema operativo avviando direttamente dall’unità USB, senza nemmeno installarlo. Per la “migliore esperienza”, tuttavia, Google consiglia di sostituire il sistema operativo con Chrome OS Flex.