Realme 9 Pro+ è un rivale di Xiaomi 11i 5G

Realme il 16 febbraio ha svelato i suoi ultimi dispositivi “serie numerica”: Realme 9 Pro e 9 Pro+. Entrambi i telefoni offrono connettività 5G e hanno le specifiche per offrire ai migliori telefoni Android economici una corsa per i loro soldi.

Realme 9 Pro+ ha un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD+, una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e uno scanner di impronte digitali sotto lo schermo. Sotto il cofano, ha il chipset Dimensity 920 5G di MediaTek, che è stato abbinato a un massimo di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Il più grande punto di forza del telefono, tuttavia, è il suo impressionante sistema a tripla fotocamera. Ha un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, proprio come l’ammiraglia Realme GT 2 Pro. Il sensore di punta è affiancato da un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e uno sparatutto macro da 2 MP. C’è anche una fotocamera selfie da 16 MP, alloggiata all’interno del ritaglio perforato nell’angolo in alto a sinistra del display.

Realme 9 Pro+ è inoltre dotato di una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica SuperDart da 60 W. Realme afferma che occorrono solo 45 minuti per caricare completamente il telefono.

Realme 9 Pro+ ha un prezzo di ₹ 24.999 (circa $ 333) per la versione da 6 GB/128 GB, ₹ 26.999 (circa $ 360) per la versione da 8 GB/128 GB e ₹ 28.999 (circa $ 386) per la versione da 8 GB/256 GB. Sarà disponibile per l’acquisto in India a partire dal 21 febbraio. Il telefono è disponibile in tre opzioni di colore: Aurora Green, Midnight Black e Sunrise Blue che cambia colore .

Il Realme 9 Pro, d’altra parte, è dotato di un pannello LCD da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz più elevata. È alimentato dal chipset Snapdragon 695 di Qualcomm, abbinato a un massimo di 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.