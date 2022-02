Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants (DCSS), ha twittato lunedì che Google avvierà la produzione di pannelli pieghevoli nel terzo trimestre del 2022, che potrebbe essere ovunque tra luglio e settembre. Sulla base di ciò, si aspetta che il lancio avvenga nel quarto trimestre, probabilmente ottobre.

In precedenza aveva notato che Google stava ripensando al suo smartphone per il suo dispositivo pieghevole, poiché non credeva che sarebbe stato abbastanza competitivo da competere con i migliori telefoni pieghevoli di Samsung. Le voci successive indicano un dispositivo non solo più piccolo del Galaxy Z Fold 3 di Samsung, ma anche più economico , il che potrebbe dare a Google un vantaggio.