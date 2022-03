Apple non ha intenzione di lanciare iMac con uno schermo più grande

Apple non ha in programma di rilasciare un iMac con schermo più grande. Citando fonti non specificate con conoscenza della pipeline di prodotti Apple, il sito afferma che Apple non introdurrà un ‌iMac‌ più grande “nel prossimo futuro”.

on il lancio di Mac Studio , Apple ha interrotto la produzione dell’iMac da 27 pollici basato su Intel, creando un po’ di confusione sul futuro della linea iMac . Apple ha confermato ad Ars Technica che l’‌iMac‌ da 27 pollici “ha raggiunto la fine del ciclo di vita”, indicando che la società non ha intenzione di rilasciare un modello da 27 pollici aggiornato da abbinare all’‌iMac‌ da 24 pollici.

Nonostante l’interruzione della produzione dell’‌iMac‌ da 27 pollici, ci sono state voci su un ‌iMac‌ Pro con schermo più grande che potrebbe essere in fase di sviluppo, ma almeno alcune di queste voci potrebbero essere state confuse con lo Studio Display. L’analista di display Ross Young questa settimana ha affermato che quello che le sue fonti pensavano potesse essere un “iMac” Pro era in realtà uno “Studio Display Pro” che arriverà nel corso dell’anno, forse insieme al Mac Pro .

Young non crede più che un ‌iMac‌ Pro arriverà quest’estate e le informazioni di 9to5Mac sembrano essere d’accordo con tale interpretazione. Il sito afferma che Apple “al momento non ha in programma di rilasciare nuove versioni di fascia alta del suo desktop all-in-one per ora”, sebbene esista una versione M2 da 24 pollici dell’‌iMac‌ che uscirà nel 2023.

Altre fonti continuano a suggerire che potremmo vedere un ‌iMac‌ Pro ad un certo punto. L’ analista di Apple Ming-Chi Kuo ha dichiarato domenica scorsa che un ‌iMac‌ Pro sarebbe uscito nel 2023 e afferma che Apple sta ancora sviluppando un ‌iMac‌ Pro.

Non è chiaro come un ‌iMac‌ Pro si adatterebbe alla gamma dei Mac ora che esiste il più potente Mac Studio , e sembra sempre più che potremmo non vedere un nuovo ‌iMac‌ con schermo più grande nel 2022. Per ora, Apple suggerisce che i clienti che desiderano una macchina desktop potente investono in ‌Mac Studio‌, che ha un prezzo di $ 1.999, mentre coloro che desiderano una macchina all-in-one possono optare per ‌iMac‌ da 24 pollici.

