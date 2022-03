Il cliente fortunato riceve Mac Studio giorni prima del previsto

Il Mac Studio non verrà lanciato fino a venerdì 18 marzo, ma un fan francese di Apple è stato in grado di proteggere la sua nuova macchina oggi a causa di un errore del negozio. Un negozio ha consegnato al cliente il “Mac Studio” in anticipo e ha condiviso una foto iniziale del nuovo dispositivo.

Il ‌Mac Studio‌ verrà lanciato ufficialmente venerdì 18 marzo e i clienti in Australia e Nuova Zelanda saranno i primi a ricevere i dispositivi, a parte le macchine che finiscono per spegnersi presto.

Con un prezzo a partire da € 1.999, il ‌Mac Studio‌ è dotato dei chip in silicio Apple di fascia alta di Apple, inclusi M1 Max e il nuovo ‌M1‌ Ultra, che sono essenzialmente due chip ‌M1 Max‌ interconnessi. Il ‌Mac Studio‌ verrà lanciato proprio insieme allo Studio Display, all’iPhone SE e all’iPad Air .