Apple rilascia iOS 15.4 e iPadOS 15.4 con nuovo Face ID, nuove emoji, controllo universale e altro

Apple ha rilasciato oggi iOS 15.4 e iPadOS 15.4, i quarti aggiornamenti principali dei sistemi operativi iOS e iPadOS 15 rilasciati a settembre 2021. iOS e iPadOS 15.4 arrivano un mese dopo il lancio di iOS 15.3.1 e iPadOS 15.3.1.

Gli aggiornamenti di iOS 15.4 e iPadOS 15.4 possono essere scaricati gratuitamente e il software è disponibile via etere su tutti i dispositivi idonei nell’app Impostazioni. Per accedere al nuovo software, vai su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

iOS 15.4 aggiunge un’opzione per utilizzare Face ID mentre si indossa una mascherina, che funziona come il normale “Face ID” ma scansiona le aree intorno agli occhi per l’autenticazione. iPadOS 15.4 introduce Universal Control , che consente di controllare più Mac e iPad con lo stesso mouse/trackpad e tastiera.

Face ID

– Face ID mentre si indossa una maschera su iPhone 12 e versioni successive

– Apple Pay e il riempimento automatico della password nelle app e Safari possono essere utilizzati con Face ID mentre si indossa una maschera

Emoji

– Nuove emoji che includono volti, gesti delle mani e oggetti domestici sono ora disponibili nella tastiera emoji

– L’emoji stretta di mano ti consente di scegliere tonalità della pelle separate per ciascuna mano

FaceTime

– Le sessioni di SharePlay possono essere avviate direttamente dalle app supportate

Siri

– Siri può fornire informazioni su ora e data mentre è offline su iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 o versioni successive

– Siri ora include una voce aggiuntiva, ampliando la varietà di opzioni

Schede vaccinali

– Il supporto del certificato COVID-19 digitale dell’UE in Salute consente di scaricare e archiviare versioni verificabili di vaccinazioni COVID-19, risultati di laboratorio e record di recupero

– Le schede di vaccinazione COVID-19 in Apple Wallet ora supportano il formato del certificato COVID-19 digitale dell’UE

Questa versione include anche i seguenti miglioramenti per il tuo iPhone:

– La traduzione delle pagine web di Safari aggiunge il supporto per l’italiano e il cinese (tradizionale)

– L’app Podcast aggiunge i filtri degli episodi per le stagioni, gli episodi riprodotti, non riprodotti, salvati o scaricati

– È possibile gestire i domini e-mail personalizzati di iCloud da Impostazioni

– Le notizie offrono una migliore scoperta del contenuto audio nel feed Oggi e nella scheda Audio

– La fotocamera sulla tastiera può essere utilizzata per aggiungere testo a note e promemoria

– I collegamenti ora supportano l’aggiunta, la rimozione o l’esecuzione di query sui tag con i promemoria

– Le impostazioni SOS di emergenza sono state modificate per utilizzare Chiamata in attesa per tutti gli utenti. Chiamata con 5 pressioni è ancora disponibile come opzione nelle impostazioni SOS di emergenza

– Primo piano nella lente di ingrandimento utilizza la fotocamera ultra grandangolare su iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max per aiutarti a vedere piccoli oggetti

– Le password salvate ora possono includere le tue note nelle Impostazioni

Questa versione include anche correzioni di bug per il tuo iPhone:

– La tastiera può inserire un periodo tra i numeri digitati

– I widget delle notizie nella vista Oggi potrebbero non aprire gli articoli quando vengono toccati

– Le foto e i video potrebbero non sincronizzarsi con la Libreria foto di iCloud

– La funzione di accessibilità dello schermo vocale potrebbe chiudersi inaspettatamente all’interno l’app Libri

– L’ascolto dal vivo potrebbe non essere disattivato quando è disattivato nel Centro di controllo