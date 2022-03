MacBook Air e “MacBook” con chip M2 dovrebbero essere lanciati entro la fine dell’anno

Apple sta lavorando al successore del chip M1 , che dovrebbe essere chiamato M2 , e diverse voci hanno già suggerito che questi chip verranno utilizzati in macchine che includono un MacBook Air aggiornato e una nuova versione del MacBook da 13 pollici Pro.

Un nuovo rapporto di oggi di 9to5Mac ribadisce ancora una volta queste voci, con il sito che afferma che Apple introdurrà un ‌MacBook Air‌ e un MacBook Pro da 13 pollici con chip ‌M2‌ entro la fine dell’anno. In particolare, 9to5Mac afferma che la recente previsione dell’analista Apple Ming Chi Kuo secondo cui il ‌MacBook Air‌ di prossima generazione utilizzerà l’‌M1‌ o una sua versione aggiornata non è corretta.

Per quanto riguarda il MacBook Pro da 13 pollici, 9to5Mac afferma che Apple potrebbe eliminare l’etichetta “Pro”, riferendosi alla nuova macchina semplicemente come “MacBook” come ha fatto in passato.

Abbiamo già sentito parlare molto delle versioni di prossima generazione del ‌MacBook Air‌ e del MacBook Pro da 13 pollici da fonti come Mark Gurman di Bloomberg , che ha confermato che il nuovo ‌MacBook Air‌ vedrà una riprogettazione completa. Gurman ha anche fornito dettagli sul chip ‌M2‌, che dovrebbe avere la stessa CPU a 8 core dell’‌M1‌, ma con opzioni GPU a 9 e 10 core.

Non si sa ancora una data di rilascio, ma è probabile che le macchine ‌M2‌ usciranno negli ultimi mesi dell’anno.