iFixit abbatte Mac Studio e Studio Display

iFixit oggi ha smontato il nuovo M1 Max Mac Studio di Apple , dandoci una prima occhiata ai componenti all’interno della macchina fornendo alcuni dettagli interessanti su ‌Mac Studio‌.

“Se Apple mettesse un Mac Pro in un Mac mini , otterresti qualcosa che assomiglia molto al nuovo [‌Mac Studio‌]”, ha detto iFixit, descrivendo gli interni della macchina.

Un precedente smontaggio ha rilevato che l’SSD di ‌Mac Studio‌ non è saldato e può essere rimosso, come confermato da iFixit, ma non è ancora chiaro se siano possibili aggiornamenti. iFixit ha trovato uno slot di riserva sulla scheda logica e ha tentato di inserire l’SSD da un secondo ‌Mac Studio‌ nello slot vuoto, ma non è riuscito a farlo funzionare.

È ora di scoprire se questo storage modulare è effettivamente aggiornabile. Dopo molti test, alcuni dei quali interrotti dai problemi del server Apple, in realtà abbiamo alcune risposte definitive. Abbiamo inserito questo stick nello slot vuoto di un altro modello base di Mac Studio, ma Configurator continuava a darci errori di ripristino DFU. Indipendentemente dalla configurazione, non abbiamo ottenuto due unità del modello base per l’avvio in una singola macchina. Tuttavia, quando abbiamo sostituito l’unità di Studio di riserva con quella nell’unità di smontaggio e abbiamo utilizzato Configurator per eseguire un ripristino DFU, ha funzionato. Sono possibili scambi di archiviazione, almeno tra due unità della stessa dimensione, ma la giuria è ancora fuori dagli aggiornamenti.

A differenza dell’archiviazione, la RAM è integrata, il che significa che gli aggiornamenti della memoria al ‌Mac Studio‌ non saranno possibili dopo l’acquisto.

L’‌M1 Max‌ ‌Mac Studio‌ è dotato di un enorme dissipatore di calore con un gruppo a doppia ventola e le ventole sono “molto più massicce di altre ventole”, secondo iFixit.

Gli interni di ‌Mac Studio‌ sono complicati da staffe, connettori e viti torx, che influiscono sulla riparabilità e sull’accessibilità dell’utente. iFixit ha elogiato le porte modulari e il sistema di gestione del calore, ma non era soddisfatto delle ventole integrate, dello storage potenzialmente non aggiornabile e della RAM integrata. Il ‌Mac Studio‌ ha ottenuto un punteggio di riparabilità iFixit di 6 su 10. È un “degno successore del ‌Mac mini‌, ma non è ancora pronto per i professionisti”, ha affermato il sito.

iFixit ha anche dato una rapida occhiata all’interno dello Studio Display e si è scoperto che gli interni assomigliano molto a un iMac . La webcam dello Studio Display è simile alla fotocamera dell’iPhone 11 , ma iFixit non ha molto altro da dire sullo Studio Display in questo momento poiché uno smontaggio più approfondito arriverà nel prossimo futuro.