Studio Display abilita “Hey Siri” su diversi Mac meno recenti

Il nuovo Studio Display di Apple abilita il comando vocale “Hey Siri” su diversi Mac meno recenti che in precedenza non supportavano la funzione.

Ad esempio, mentre “Hey Siri” normalmente richiede un MacBook Pro rilasciato nel 2018 o successivo, la funzione può essere utilizzata sui modelli 2016 e 2017 di MacBook Pro da 13 pollici e 15 pollici mentre è collegato a uno Studio Display. Allo stesso modo, mentre “Hey Siri” normalmente richiede un iMac rilasciato nel 2020 o successivo, la funzione può essere utilizzata sui modelli dal 2017 al 2019 di iMac da 21,5 pollici e iMac da 27 pollici mentre è collegato a uno Studio Display.

Lo Studio Display abilita “Hey Siri” anche sui desktop Mac che in precedenza non supportavano la funzione se abbinati a un display non Apple, inclusi Mac Pro 2019 e Mac mini 2018 e modelli più recenti.

“Hey Siri” è una delle numerose funzionalità alimentate dal chip A13 Bionic integrato nello Studio Display, con altre tra cui Spatial Audio e la funzione della fotocamera Center Stage che ti aiuta a rimanere centrato all’interno dell’inquadratura durante le videochiamate.

L’elenco completo dei Mac compatibili con Studio Display su macOS Monterey 12.3 o versioni successive:

Mac Studio

MacBook Pro da 14 pollici introdotto nel 2021

MacBook Pro da 16 pollici introdotto nel 2019 o versioni successive

MacBook Pro da 13 pollici introdotto nel 2016 o versioni successive

MacBook Pro da 15 pollici introdotto nel 2016 o versioni successive

MacBook Air introdotto nel 2018 o versioni successive

iMac introdotto nel 2017 o successivo

iMac Pro

Mac mini introdotto nel 2018 o versioni successive

Mac Pro introdotto nel 2019

Rilasciato la scorsa settimana, le caratteristiche principali dello Studio Display includono una dimensione dello schermo da 27 pollici, una risoluzione 5K, una fotocamera Ultra Wide da 12 megapixel con Center Stage, un sistema audio a sei altoparlanti con Spatial Audio, una porta Thunderbolt 3 e tre USB -C porte. Il prezzo parte da € 1.599 negli Stati Uniti per un modello con vetro standard e supporto regolabile in inclinazione, con opzioni di aggiornamento come vetro nano-texture e un adattatore di montaggio VESA disponibili.

