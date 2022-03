Samsung cade vittima di un attacco informatico, trapelano 190 GB di dati sensibili

Il gruppo di hacker Lapsus$, che ha recentemente minacciato di far trapelare il codice sorgente di NVIDIA, ha ora fatto trapelare una massiccia raccolta di dati da Samsung. Il gruppo ha suddiviso i 190 GB di dati trapelati in tre file compressi e li ha resi disponibili per il download in un torrent che “sembra essere molto popolare”. Android Central ha contattato Samsung per un commento sulla questione.

Secondo una descrizione della fuga pubblicata da Lapsus$, l’archivio contiene “codice sorgente Samsung riservato”, inclusi algoritmi per tutte le operazioni di sblocco biometrico, codice sorgente per ogni singola Trusted Applet (TA) nell’ambiente TrustZone di Samsung, codice sorgente riservato di Qualcomm , codice sorgente per i server di attivazione dell’azienda e codice sorgente completo per la tecnologia utilizzata per autorizzare e autenticare gli account Samsung.

All’inizio di questo mese, il gruppo ha rubato quasi 1 TB di dati sensibili dalle reti di NVIDIA, tra cui oltre 71.000 credenziali dei dipendenti e codice sorgente proprietario. Ha chiesto a NVIDIA di rimuovere la funzione Lite Hash Rate (LHR) dalle sue schede grafiche della serie RTX 30, che è stata lanciata all’inizio del 2021.