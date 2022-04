Il nuovo display “M8” da 32 pollici di Samsung rispetto al display da studio di Apple

Samsung ha recentemente introdotto l’M8, un nuovo display 4K da 32 pollici che ha un prezzo di $ 700, costando meno della metà dello Studio Display di Apple. Confrontandolo con lo Studio Display per vedere come si comporta e se puoi risparmiare scegliendo un’opzione più economica.



Con una risoluzione 4K, il display ha un bell’aspetto, ma non sorprende che non sia così buono come il 5K Studio Display, che ha sicuramente lo schermo migliore. Lo Studio Display è più nitido, più vibrante e offre colori più accurati, quindi è sicuramente una scelta migliore per coloro che svolgono un lavoro professionale.

Lo Studio Display vince quando si tratta di altoparlanti e microfono, ed è dotato di 4 porte USB-C, mentre il monitor Samsung ha un paio di porte USB-C e una porta micro HDMI.

La fotocamera aggiuntiva si collega magneticamente all’M8 e, sebbene lo Studio Display offra Center Stage per FaceTime e altre app video, l’M8 ha caratteristiche simili.