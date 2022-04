Samsung sta lanciando un Galaxy Z Flip 3 Pokémon Edition

Fan dei Pokémon, prendete il vostro Pokéball portafogli pronti, perché Samsung si sta preparando a rilasciare un’edizione speciale del Galaxy Z Flip 3. La società ha anticipato l’imminente Pokémon Edition con un lancio completo previsto per il 25 aprile.

il Galaxy Z Flip 3 Pokémon Edition arriverà in una scatola speciale che contiene non solo il telefono ma una manciata di accessori relativi ai Pokémon. Ciò include un set di cover trasparenti con adesivi Pikachu, un supporto Pokéball, un portachiavi con la coda di Pikachu, un pacchetto personalizzato di “carte” Pokémon e una custodia in stile Pokédex. Conterrà anche temi, suonerie e sfondi esclusivi.

Il Galaxy Z Flip 3 è uno dei nostri pieghevoli preferiti, principalmente grazie al suo design semplice, ma elegante e compatto. Samsung ha puntato su questo e su un prezzo più conveniente per indirizzare il dispositivo alle nuove generazioni, collaborando anche con marchi di abbigliamento per promuovere il telefono.

È anche lo smartphone della nuova campagna #YouMake di Samsung , che consente agli acquirenti di personalizzare il dispositivo. Questo rende il Galaxy Z Flip 3 il dispositivo perfetto per una collaborazione Pokémon e uno su cui speriamo di mettere le mani.