M1 Ultra Mac Studio contro M1 Max MacBook Pro

Se ti stavi chiedendo come si confronta il Mac Studio di fascia alta con il MacBook Pro di fascia alta, non cercare oltre, perché abbiamo un confronto di utilizzo nel mondo reale che non si basa esclusivamente sui benchmark.



Un video 4K standard di 10 minuti esportato in 4 minuti e 50 secondi sul MacBook Pro ‌M1 Max‌ e in tre minuti sul ‌M1 Ultra‌ ‌Mac Studio‌. Un podcast di un’ora esportato in 26 minuti su MacBook Pro e poco più di 14 minuti su ‌M1 Ultra‌.

Il ‌Mac Studio‌ ha molte più porte con un massimo di sei porte Thunderbolt/USB-C e quattro porte USB-A, inoltre il MacBook Pro è ovviamente il vincitore quando si tratta di portabilità. La scelta tra MacBook Pro e ‌Mac Studio‌ dipende davvero dalle tue esigenze, a meno che tu non richieda la massima potenza di ‌M1 Ultra‌ per il tuo flusso di lavoro.