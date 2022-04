TSMC è sulla buona strada per avviare la produzione di chip a 3 nm nella seconda metà di quest’anno

Il partner di Apple per la produzione di chip TSMC afferma che sarà pronto a spostare il processo di chip a 3 nm verso la produzione in serie nella seconda metà di quest’anno, mettendolo sulla buona strada per fornire ad Apple la tecnologia di prossima generazione nel 2023.

Un rapporto di luglio 2021 affermava che quest’anno Apple lancerà un iPad dotato di un processore basato sul processo a 3 nm di TSMC. Il rapporto di DigiTimes di oggi afferma anche che il processo sarà utilizzato per la prima volta da Apple negli iPad, anche se non dice quale modello o quando verrà lanciato.

Se fosse vero, sarebbe la seconda volta negli ultimi anni che Apple ha debuttato con una nuova tecnologia di chip in un ‌iPad‌ prima di utilizzarla nei suoi smartphone di punta. Apple ha presentato per la prima volta il chip A14 Bionic, basato sulla tecnologia a 5 nm, nell’iPad Air di quarta generazione del 2020.

Indipendentemente dal fatto che segua o meno lo stesso percorso di adozione, si prevede che Apple rilascerà la maggior parte dei suoi dispositivi con chip a 3 nm fabbricati da TSMC nel 2023, inclusi i Mac con chip M3 e i modelli di iPhone 15 con chip A17.