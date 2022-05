Il Motorola Razr 3 sembra avere un ottimo display pieghevole senza pieghe

Gli ultimi rumors mostrano un telefono con il nome in codice “Maven”, nome in codice di quello che alla fine potrebbe essere il Motorola Razr 3(si apre in una nuova scheda). Come il Razr della generazione precedente, questo sembra non avere pieghe visibili sul (si apre in una nuova scheda) display quando è aperto.

In precedenza, Motorola ha rilasciato una versione con problemi nele cerniere all’inizio del 2020 e seguito fece uscire il Motorola Razr 5G alla fine dell’estate 2020 con un display senza “pieghe”.

Sulla base di questo rumors sembra che il Motorola Razr 3 sfoggerà un design più moderno(si apre in una nuova scheda) al posto del design retrò dei primi due modelli. Non solo, ma Motorola sta pensando di inserire lo (si apre in una nuova scheda) Snapdragon 8+ Gen 1(si apre in una nuova scheda) all’interno. Ciò renderebbe questo il primo telefono pieghevole Motorola di fascia alta in assoluto.