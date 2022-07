I giochi che lasceranno presto Apple Arcade non saranno riproducibili

Apple ha recentemente aggiunto una sezione “Leaving Arcade Soon” al suo servizio Apple Arcade App Store , segnalando che circa 15 giochi verranno rimossi da ‌Apple Arcade‌ ad un certo punto nel prossimo futuro.

Apple non ha fornito dettagli sul motivo per cui i giochi stanno uscendo o cosa succede ai giochi scaricati sui dispositivi dei clienti di “Apple Arcade”, ma MacRumors ha parlato con una fonte interna che è stata in grado di offrire alcune informazioni su cosa sta succedendo.

Quando ‌Apple Arcade‌ è stato lanciato per la prima volta, Apple ha firmato accordi triennali con un certo numero di sviluppatori, stipulando contratti che prevedevano un pagamento fisso e royalties continue. Quei contratti stanno finendo e Apple sta optando per non rinnovarne alcuni. Molti dei giochi che sono stati rimossi erano titoli di lancio o sono stati aggiunti ad “Apple Arcade” subito dopo il suo debutto.

Gli sviluppatori mantengono i diritti sui loro giochi e possono ripubblicarli su ‌App Store‌ e/o tramite altre piattaforme, ma i giochi rimossi da ‌Apple Arcade‌ non saranno accessibili con il servizio ‌Apple Arcade‌.

I giochi possono essere aggiunti nuovamente ad ‌App Store‌ lo stesso giorno in cui vengono rimossi da ‌Apple Arcade‌, ma i giochi verranno caricati con un nuovo ID bundle. Ciò significa che gli abbonati ad “Apple Arcade” possono riscaricare i giochi, ma non avranno accesso allo stesso gioco disponibile tramite “Apple Arcade”.

Non è ancora chiaro se i progressi salvati potranno essere trasferiti dalla versione ‌Apple Arcade‌ del gioco alla nuova versione se gli sviluppatori sceglieranno di reintrodurre i loro giochi nell’‌App Store‌, poiché ciò dipenderà dal fatto che gli sviluppatori.

I giochi che lasciano ‌Apple Arcade‌ includono Spelldrifter, Projection: First Light, Lifeslide, EarthNight, Cardpocalypse, Dead End Job e altro ancora.