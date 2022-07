Google Pixel Watch: tutto ciò che devi sapere

Google non ha riscontrato molto successo con Wear OS nel decennio successivo al suo lancio e la colpa è in gran parte sua. I dispositivi indossabili sono stati trascurati per anni, perdendo aggiornamenti significativi e aggiornamenti hardware significativi.

Tuttavia, da quando ha collaborato con Samsung nel 2021 , Wear OS è tornato in auge. Per fare in modo che questa transizione abbia successo, Wear OS ha bisogno di un dispositivo nuovo. Durante Google I/O di quest’anno, Big G ha finalmente rivelato esattamente questo sotto forma di Pixel Watch, che uscirà nell’autunno del 2022, probabilmente insieme al Pixel 7 . L’attesa per l’elusivo accessorio Google a lungo vociferato è finalmente finita.

Google Pixel Watch: design

Numerose voci e fughe di notizie hanno mostrato come apparirà l’orologio prima della grande rivelazione, inclusa un’unità non funzionante che è stata “lasciata” in un bar negli Stati Uniti . Il design che l’azienda ha finalmente mostrato sul palco di Google I/O 22 assomiglia esattamente a questa unità dimenticata. Tuttavia, i render ufficiali ci danno un’idea migliore di come funzionerà il wearable, dato che l’azienda ha condiviso tutte le sue immagini con lo schermo acceso.



Il Pixel Watch ha un design sobrio, quasi fluttuante che è molto in linea con l’Apple Watch, se non più elegante. Google la chiama una forma “a cupola”, con il fondo in acciaio inossidabile riciclato. Una corona “tattile” sulla destra ti aiuterà a navigare nell’interfaccia utente e negli elenchi.

L’hardware dovrebbe avere uno spessore di circa mezzo pollice e un diametro di circa 1,5 pollici, che è in linea con altri orologi rotondi come il Samsung Galaxy Watch. Le cornici del display sembrano essere sul lato più grande, ma questo potrebbe non essere così ovvio quando si utilizza un quadrante con uno sfondo scuro, che sembra essere ciò che Google sta cercando in tutti i suoi rendering di stampa.