Minecraft aggiunge il supporto per mouse e tastiera Bluetooth su iPhone e iPad

L’ultima versione di Minecraft per iPhone e iPad introduce il supporto per mouse e tastiera Bluetooth per i controlli di gioco.

Per utilizzare un mouse o una tastiera Bluetooth, aggiorna alla versione 1.19.10 di Minecraft per iOS e iPadOS, rilasciata su App Store il 12 luglio. Come notato su Reddit , i tasti possono essere rimappati nell’app Impostazioni in Generali → Tastiera → Tastiera hardware → Tasti modificatori.

L’aggiornamento aggiunge anche musica direttamente all’app iOS e iPadOS, eliminando la necessità di scaricare musica da altre fonti, secondo le note di rilascio .

Minecraft è uno dei giochi per iPhone e iPad più popolari. Con un prezzo di $ 6,99 su App Store, il gioco è al primo posto nella categoria “Giochi a pagamento”.