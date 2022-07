WhatsApp Test dell’app per Mac con supporto nativo per Apple Silicon

WhatsApp sta sviluppando un’app per Mac aggiornata che include il supporto nativo di Apple Silicon, con l’azienda che oggi fornisce una versione beta per consentire ad alcuni utenti Mac di provare la nuova versione dell’app.

Gli ultimi Apple Arm possono utilizzare la versione Intel di WhatsApp per Mac basata su Electron dal 2020 grazie a Rosetta 2, ma non è disponibile una versione nativa. Un’app Apple ottimizzata per il silicio dovrebbe funzionare più velocemente e dovrebbe utilizzare meno risorse su macchine M1 , M1 Pro , M1 Max , M1 Ultra e M2 .

Si tratta di una prima beta, quindi alcune funzionalità potrebbero non funzionare completamente. La versione universale di WhatsApp ha un design aggiornato con uno stile più simile a un Mac con barra laterale dedicata ed è notevolmente più veloce della versione esistente.

La barra laterale offre un facile accesso a Chat, Chiamate, Archivio, Speciali ed Impostazioni. Non si sa quando verrà rilasciata l’app WhatsApp per Mac aggiornata, ma WhatsApp l’ha testata internamente per tre settimane prima di fornire una versione beta.