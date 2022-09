Apple potrebbe adottare la tecnologia OLED flessibile per i futuri iPad

i piani di Apple per il passaggio alla tecnologia OLED per i futuri modelli di iPad potrebbero implicare l’utilizzo della tecnologia OLED “ibrida” che combina materiali del pannello OLED sia rigidi che flessibili .

Il rapporto afferma che Apple è riluttante a fare affidamento esclusivamente sulla tecnologia OLED flessibile che utilizza nei suoi modelli di iPhone , poiché i pannelli hanno la tendenza ad “accartocciarsi” e l’effetto è più evidente man mano che i display diventano più grandi.

Da una traduzione automatica del rapporto originale in lingua coreana:

Quando si è saputo che Apple prevede di applicare l’OLED ibrido al primo iPad OLED, l’industria ha ipotizzato che la causa fosse la riduzione dei costi. Tuttavia, c’è un motivo per cui Apple ha preferito l’OLED ibrido oltre a questa riduzione dei costi. Un funzionario dell’industria dei componenti ha dichiarato: “Apple odiava il fatto che una parte dello schermo del prodotto potesse apparire raggrinzita agli occhi dell’utente quando si utilizzava un OLED flessibile”. Ha detto: “iPhone OLED ha uno schermo da 5-7 pollici, quindi queste caratteristiche non sono ben rivelate, ma è relativamente evidente nei prodotti IT a grande schermo (10-20 pollici)”, ha spiegato.

Mentre la tecnologia flessibile OLED deve ancora essere perfezionata e impiegherà almeno un anno per diventare commercialmente valida prima che possa essere incorporata in un ‌iPad‌ OLED entro il 2024 circa, il rapporto afferma che sia Samsung che LG stanno perseguendo substrati di vetro ultrasottili che misurano appena Spessore 0,2 mm da utilizzare con la tecnologia, in calo rispetto allo standard attuale di circa 0,5 mm.

Il rapporto afferma che Apple potrebbe ancora scegliere di utilizzare pannelli OLED flessibili nei modelli ‌iPad‌ se le carenze possono essere risolte, ma almeno per ora, sembra che i pannelli ibridi possano essere un’opzione migliore in quanto sono più sottili dei pannelli rigidi e più economici di quelli flessibili pannelli.