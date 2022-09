Rumors: tutti i modelli di Iphone 14 avranno 6 GB di RAM, i dispositivi Pro verranno forniti in una scatola bianca

Una foto che presumibilmente mostra una linguetta adesiva per sigillare la confezione di un prodotto Apple sembra confermare il nome “ iPhone 14 ” per la prossima serie di iPhone 2022 dell’azienda . La foto è stata evidenziata da ShrimpApplePro su Twitter , collegandosi a un post sul social network cinese Weibo.

La validità dell’immagine non può essere confermata, ma non è insolito vedere le immagini del packaging di ‌iPhone‌ emergere in vista dell’evento annuale di Apple a settembre. La stessa cosa è accaduta l’anno scorso un paio di settimane prima del lancio dell’iPhone 13 , proprio come è successo per l’ iPhone 12 nel 2020 .

Le fonti più affidabili hanno indicato i modelli ‌iPhone‌ del 2022 come la serie “‌iPhone 14‌”, sebbene la convenzione di denominazione che Apple decide di utilizzare non sia mai confermata fino all‘annuncio ufficiale dello smartphone, previsto quest’anno da Apple Evento “Far Out” il 7 settembre.

Il post di Weibo afferma inoltre che tutti i modelli della serie ‌iPhone 14‌ avranno 6 GB di RAM – qualcosa che l’analista Ming-Chi Kuo e altre fonti hanno affermato in precedenza – e che i modelli Pro arriveranno in una scatola bianca.

iPhone 14 Pro seal

According to them, this is the display’sdesign (😂)

All 6GB of ram, pro iPhone have a white box https://t.co/83REgWttPv pic.twitter.com/Uj2oihfgro — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 30, 2022

L’immagine ‌iPhone‌ mostrata sullo sfondo è presumibilmente anche il design del display, ma dato che tutte le voci indicano separare la forma della pillola e i ritagli dei fori per i componenti della fotocamera frontale sui modelli di iPhone 14 Pro.

Apple si sta concentrando su ‌‌iPhone‌‌ dimensioni più grandi per i suoi dispositivi di punta in futuro, e quest’anno ci aspettiamo di vedere un ‌‌iPhone 14‌‌ da 6,1 pollici, un iPhone 14 Pro da 6,1 pollici, un iPhone 14‌‌ Max da 6,7 ​​pollici e un 6,7- pollici ‌‌iPhone 14 Pro‌‌ Max. Ciò significa che ci saranno varianti non Pro e Pro di entrambe le dimensioni del telefono, qualcosa che Apple non ha mai fatto prima. Si ritiene che Apple stia eliminando l’‌‌iPhone‌‌ mini da 5,4 pollici dalla gamma ‌‌iPhone 14‌‌, poiché l’ iPhone 13 mini non era abbastanza popolare tra i clienti.