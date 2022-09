I telefoni Google Pixel 7 potrebbero segnare l’arrivo di Bluetooth LE Audio di qualità superiore su Android

Il Pixel 6a potrebbe essere appena arrivato sugli scaffali dei negozi un mese fa, ma non vediamo l’ora di sapere cosa ci aspetta da Google. Con Pixel 7 e 7 Pro probabilmente a un mese dalla rivelazione completa, è tempo che le fughe di notizie e le voci diano davvero il massimo. Grazie a una rivelazione anticipata, sappiamo già che aspetto hanno entrambi i dispositivi, ma ciò non significa che Google non abbia alcune sorprese in serbo, in particolare per quanto riguarda lo streaming audio.

Le persone di 9to5Google ha individuato alcuni indizi sul supporto Bluetooth LE Audio sulla gamma di telefoni in arrivo di Google. Una recente modifica del codice ha spinto uno sviluppatore a chiedere se il file specifico in questione è stato creato come esempio o se il file doveva essere installato da qualche parte. In risposta, un collega fornisce due esempi di dove questa installazione entrerebbe in gioco: “p22” e “p23a”.

Il primo, “p22”, si riferisce ai telefoni Pixel della linea principale del 2022 – Pixel 7 e 7 Pro – mentre “p23a” si riferisce alla voce della serie A del prossimo anno, il Pixel 7a. Sebbene il supporto per Bluetooth LE Audio sia incluso in Android 13, lo standard stesso è stato finalizzato solo a luglio, il che significa che i prodotti hardware che lo supportano e, soprattutto, il nuovo codec LC3, non sono ancora stati spediti. I flagship Pixel di quest’anno potrebbero essere i primi dispositivi di Google a essere compatibili con Bluetooth LE Audio.

Bluetooth LE Audio è l’ultimo miglioramento dello standard audio wireless su cui probabilmente fai affidamento ogni giorno. Il suo codec LC3 può produrre audio di alta qualità a un bitrate inferiore, migliorando la durata della batteria e, potenzialmente, la qualità del suono. Porta anche il supporto per la condivisione dell’audio Auracast, che, almeno in teoria, potrebbe rendere la condivisione tra dispositivi una realtà comune. Inutile dire che è un grosso problema per i tuoi dispositivi futuri, e questo non tiene nemmeno conto del futuro degli apparecchi acustici.

Sfortunatamente, non è sufficiente che il tuo prossimo smartphone includa Bluetooth LE Audio. Anche il tuo paio di auricolari preferito dovrà supportarlo e, al momento, quell’elenco è inesistente. I Pixel Buds Pro , in particolare, sono stati spediti senza Bluetooth LE Audio o LC3, e non è chiaro se un aggiornamento software potrebbe ripararlo in futuro. Quindi, sebbene sia fantastico che Pixel 7 e 7 Pro vengano lanciati pronti per il futuro dell’audio wireless, le tue cuffie potrebbero aver bisogno di un po’ più di tempo per recuperare il ritardo.