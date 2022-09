I rendering trapelati suggeriscono che Asus ha due nuovi modelli ROG Phone 6D

Ieri, ASUS ha pubblicato un tweet per un’imminente aggiunta alla sua gamma di giochi ROG Phone 6: il ROG Phone 6D Ultimate, alimentato dal chip MediaTek Dimensity 9000+ . Poi una serie di rendering dei dispositivi trapelata suggerisce che i giocatori mobili potrebbero presto avere il doppio delle ragioni per attendere con impazienza l’imminente evento dell’azienda, che ora sembra che potrebbe portarci non solo uno, ma due nuovi modelli ROG Phone 6D .

Il precedente teaser di ASUS menzionava solo il 6D Ultimate e suggeriva che avremmo saputo di più in un evento il 19 settembre. Ora il leaker Evan Blass ha condiviso i rendering con 91Mobiles suggerendo che l’azienda ha due dispositivi pronti.

ASUS potrebbe non pianificare alcuna grande revisione, ma il marchio Ultimate sicuramente alza le nostre aspettative in termini di prestazioni. Fino a quando non avremo la conferma ufficiale il 19 settembre, cosa aspettarsi esattamente da questi nuovi telefoni ROG in termini di prestazioni .

Questo annuncio potrebbe rivelare qualcosa anche sull’espansione in nuovi mercati? Siamo stati a lungo curiosi dei piani statunitensi per questa serie e ci chiediamo se ci sia una possibilità che ASUS possa portare la serie ROG Phone 6 negli Stati Uniti con i nuovi chip Dimensity. Abbiamo visto telefoni come LG Velvet introdurre un’opzione MediaTek durante l’espansione a operatori aggiuntivi, ma almeno in quel caso era già disponibile altrove negli Stati Uniti. Potremmo solo dover aspettare ASUS prima di saperlo con certezza.