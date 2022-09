Il Samsung Galaxy S21 è pronto per il programma beta One UI 5

Samsung ha avviato il programma beta One UI 5 per il Galaxy S22 solo pochi giorni prima del rilascio pubblico di Android 13 . Da allora la società ha reso disponibile la versione beta in più paesi e ha creato una seconda build con numerose correzioni di bug. In genere, il colosso coreano rilascia prima una nuova versione beta dell’interfaccia utente One per i suoi ultimi dispositivi di punta e poi la espande ai modelli dell’anno scorso pochi mesi dopo. Questa volta, tuttavia, Samsung sta già realizzando la versione beta di One UI 5 del Galaxy S21 in alcuni paesi, solo poche settimane dopo che la versione beta dell’S22 è stata pubblicata.

SamMobile riferisce che la versione beta di One UI 5 di Samsung per Galaxy S21 , S21+ e S21 Ultra è disponibile in Corea del Sud e nel Regno Unito. Come con la beta S22, gli slot sono limitati per il programma. Quindi, se vuoi provare la versione Samsung di Android 13 sul tuo telefono Galaxy prima del suo rilascio, assicurati di iscriverti il ​​prima possibile. Se il programma è attivo nella tua regione, puoi seguire la nostra guida su come installare One UI 5 beta sul tuo telefono Samsung . Il programma dovrebbe estendersi a più regioni dell’Europa continentale, della Cina e dell’India nelle prossime settimane.

Tieni presente che l’aggiornamento alla versione beta di Android 13 non cancellerà i dati sul telefono. Tuttavia, se lasci il programma a metà e decidi di eseguire il downgrade ad Android 12 , il tuo dispositivo verrà cancellato.

La maggior parte delle funzionalità di One UI 5, come si vede sulla serie Galaxy S22, dovrebbe essere disponibile anche sui dispositivi di punta di Samsung dello scorso anno. Ciò include grafica migliorata e temi dinamici, supporto OCR nell’app Galleria, piccole modifiche all’interfaccia utente, supporto multiutente, interfaccia dell’app Fotocamera ottimizzata e un nuovo hub per la privacy.

Il programma beta One UI 5 per il Galaxy S21 arriva sulla scia della società che annuncia alcuni miglioramenti della fotocamera per il telefono come parte di un secondo aggiornamento di agosto 2022.