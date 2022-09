Apple Watch Ultra ha una batteria più grande del 76% rispetto alla serie 8

L’ Apple Watch Ultra è dotato di una batteria più grande del 76% rispetto alla serie 8 da 45 mm, secondo le specifiche recentemente scoperte in un database di certificazione cinese.

La certificazione, individuata da MySmartPrice , rivela che ‌Apple Watch Ultra‌ è dotato di una batteria da 542 mAh. L’ Apple Watch Series 8 da 45 mm è dotato di una batteria da 308 mAh, che rappresenta un aumento del 76% delle dimensioni della batteria per ‌Apple Watch Ultra‌ rispetto al precedente Apple Watch più grande.

I documenti confermano inoltre che, oltre all’Apple Watch Series 8‌ dotato della stessa CPU delle Series 6 e 7 , anche il nuovo Apple Watch condivide le stesse dimensioni della batteria. La serie 8 da 41 mm ha una capacità della batteria di 282 mAh, mentre la serie 7 ha una batteria da 284 mAh. È improbabile che la differenza minima nella dimensione della batteria sia evidente. La serie 8 da 45 mm condivide anche la stessa dimensione della batteria della serie 7 da 45 mm.

Con ‌Apple Watch Series 8‌, Apple promette la stessa durata della batteria per tutto il giorno dei modelli di generazione precedente. Con “Apple Watch Ultra”, Apple afferma che gli utenti possono aspettarsi fino a 36 ore di utilizzo normale e fino a 60 ore con la modalità Risparmio energetico abilitata, offrendo la durata della batteria più lunga mai vista su un Apple Watch.

La modalità Risparmio energetico, disponibile su tutti i modelli di Apple Watch supportati da watchOS 9 , prolunga la durata della batteria disabilitando funzionalità come l’aggiornamento in background delle app, il display sempre attivo, le misurazioni dell’ossigeno nel sangue in background e altro ancora.