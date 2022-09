La capacità della batteria dell’iPhone 14 per tutti e quattro i modelli è stata aumentata rispetto ad Iphone 13

Apple non pubblicizza la capacità della batteria per la sua nuova linea di iPhone 14, ma MacRumors ha ottenuto queste informazioni da un database normativo cinese.

Tre dei quattro modelli di iPhone 14 hanno una capacità della batteria maggiore rispetto alla linea di iPhone 13, con l’eccezione dell’iPhone 14 Pro Max, che è dotato di una batteria leggermente più piccola rispetto all’iPhone 13 Pro Max.

Capacità della batteria per la linea iPhone 13:

iPhone 13 mini: 2.406 mAh

2.406 mAh iPhone 13: 3.227 mAh

3.227 mAh iPhone 13 Pro: 3.095 mAh

3.095 mAh iPhone 13 Pro Max: 4.352 mAh

Capacità della batteria per la linea iPhone 14:

iPhone 14: 3.279 mAh

3.279 mAh iPhone 14 Plus: 4.325 mAh

4.325 mAh iPhone 14 Pro: 3.200 mAh

3.200 mAh iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh

Lo stesso database ha rivelato accuratamente la capacità della batteria per tutti e quattro i modelli di iPhone 13 e il MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici prima del lancio di quei dispositivi lo scorso anno. Queste esatte capacità della batteria per tutti i modelli di iPhone 14 sono trapelate anche in un post sul sito Web cinese Weibo che è stato evidenziato dall’account Twitter ShrimpApplePro a giugno.

Apple afferma che tutti e quattro i modelli di iPhone 14 hanno una durata della batteria per tutto il giorno. I modelli iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max offrono una durata della batteria fino a un’ora in più per la riproduzione di video offline rispetto ai modelli equivalenti di iPhone 13, secondo le specifiche tecniche sul sito Web di Apple, mentre non esiste un modello direttamente comparabile per il iPhone 14 più.

A causa delle dimensioni del display più grandi da 6,7 ​​pollici e della mancanza di alcune funzionalità del modello Pro, l’iPhone 14 Plus offre la durata della batteria più lunga di qualsiasi altro iPhone, secondo Apple. Tuttavia, questo non è del tutto vero, poiché le specifiche tecniche di Apple indicano che l’iPhone 14 Pro Max ha ancora la durata della batteria più lunga per la riproduzione video, probabilmente a causa della capacità del display ProMotion di ridurre la frequenza di aggiornamento per un minor consumo energetico.

Tutti e quattro i modelli di iPhone 14 sono stati annunciati da Apple la scorsa settimana e sono disponibili per il preordine dal 9 settembre. I dispositivi verranno lanciati il ​​16 settembre, ad eccezione dell’iPhone 14 Plus, che sarà disponibile a partire dal 7 ottobre.