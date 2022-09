Gli smartphone più performanti da usare per il gaming

Non solo console e computer, negli ultimi anni un altro comparto ha fatto registrare una crescita clamorosa grazie anche alle scelte sempre più frequenti dei gamer, che non disdegnano alternative alle classiche postazioni da gioco: stiamo parlando degli smartphone. Ciò che li rende particolarmente apprezzati è la loro versatilità e, soprattutto, la possibilità che offrono di potersi dedicare al gaming in ogni circostanza e ovunque ci si trovi, senza bisogno di particolari strumenti. Naturalmente non ci riferiamo ai tradizionali dispositivi mobile che tutti noi possediamo per svolgere le attività più comuni, dalle chiamate alla messaggistica, passando per la navigazione su internet; quando parliamo degli smartphone usati per giocare, ci stiamo riferendo a device che devono necessariamente possedere alcune particolari specifiche tecniche e caratteristiche, che si prestano allo scopo.

Molte aziende produttrici di accessori tecnologici si sono buttate su questa fetta di mercato particolarmente florida, che aumenta di anno in anno il proprio potenziale. Ne è nata una concorrenza spietata, che va ovviamente a vantaggio soprattutto dei giocatori, che possono in questo modo contare su prodotti di altissima qualità. Uno smartphone da utilizzare per il gaming deve infatti avere prima di tutto uno schermo fluido e di determinate dimensioni, una batteria in grado di durare molto a lungo, dei pulsanti specifici che possano replicare in un certo qual modo il classico gamepad, una potenza considerevole e un aspetto accattivante. Il design che le aziende scelgono per i dispositivi pensati principalmente per questo scopo è infatti talvolta molto diverso da quello dei device mobile standard.

Altro dettaglio da non sottovalutare è la rapidità di connessione e, di conseguenza, la semplicità con cui si naviga su internet. Possedere uno smartphone di fascia alta e pensato anche per il gaming non significa soltanto avere a disposizione innumerevoli app con cui divertirsi, infatti, ma poter godere anche di una connettività avanzata che permette di giocare direttamente online, collegandosi con le tante piattaforme presenti sul web: pensiamo, ad esempio, ai rompicapo e ai giochi di logica come il Sudoku, oppure alle slot su PokerStars Casino, passando per gli scacchi su Chess.com o il Solitario, tutto accessibile direttamente da browser. E quindi quali sono, a questo punto, i migliori device su cui puntare? Cerchiamo di fare qualche nome tra quelli che sono, a nostro avviso, i prodotti che più di tutti si sono distinti per la qualità delle performance.

E lo facciamo partendo dal Black Shark 5 Pro e dal suo design insuperabile in fatto di bellezza e particolarità, con una scocca posteriore di notevole pregio e il LED RGB completamente personalizzabile; possiede ioltre anche dei tasti aggiuntivi a comparsa, da utilizzare a prescindere dal gioco; ma la vera chicca è la batteria a doppia cella da 4650 mAh che si ricarica in soli quindici minuti. Un altro smartphone da gaming particolarmente notevole è il POCO F4, nella sua variante GT: processore Snapdragon 870, 8GB di RAM e display AMOLED da 6,67’’ con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. E poi i nuovi modelli ROG di Asus, che è ormai da anni l’azienda in assoluto più attiva nella produzione e distribuzione di smartphone pensati per il gaming. Il ROG Phone 6 Pro rappresenta un vero e proprio gioiellino, in grado di garantire prestazioni straordinarie: 18GB di RAM, una piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con una GPU Adreno 730; e poi ancora un display aggiuntivo posteriore in cui vengono visualizzate animazioni differenti a seconda dello scenario di utilizzo; la batteria raggiunge i 6000mAh ed è ovviamente presente anche un supporto alla ricarica rapida di 65W. Insomma, un vero gioiello tecnologico a cui si avvicina, probabilmente, soltanto un altro prodotto firmato Asus, ovvero il RedMagic 7 Pro, le cui caratteristiche possono essere facilmente sintetizzabili con una frase: potenza allo stato puro.

Questi sono, in definitiva, gli smartphone che vi consigliamo se avete intenzione di usarli con una certa frequenza soprattutto per giocare. Servirsi di device che non siano stati pensati per lo scopo, infatti, alla lunga può danneggiare il dispositivo, se si tiene conto della quantità di energia che occorre per praticare gaming sul cellulare.