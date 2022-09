iPhone 14 e iPhone 14 Pro verranno lanciati in oltre 20 altri paesi entro questa settimana

iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max verranno lanciati in oltre 20 paesi e territori aggiuntivi il 23 settembre, tra cui Malesia, Turchia, Bahrain, Kuwait, Oman e altri. Apple non ha fornito un elenco completo dei paesi.

In Messico, i preordini per iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max inizieranno il 23 settembre e i dispositivi verranno lanciati il ​​30 settembre.

In alcuni paesi, tra cui Malesia e Turchia, l’iPhone 14 Plus sarà disponibile a partire dal 7 ottobre. Questa è la stessa data di lancio del dispositivo negli Stati Uniti e in oltre 40 altri paesi e territori.

Il 23 settembre è lo stesso giorno in cui Apple Watch Ultra e AirPods Pro di seconda generazione verranno lanciati negli Stati Uniti e in molti altri paesi.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus hanno fotocamere migliorate, maggiore durata della batteria, design più riparabili e altro ancora, mentre i modelli Pro sono dotati esclusivamente di Dynamic Island, la possibilità di scattare foto ProRAW da 48 megapixel, un display sempre attivo opzionale e un chip A16 Bionic più veloce.

L’intera gamma di iPhone 14 è dotata di una nuova funzione di rilevamento degli incidenti stradali, mentre gli SMS di emergenza via satellite verranno lanciati a novembre negli Stati Uniti e in Canada.