iPhone 14 Pro dovrebbe presentare una batteria più grande insieme al display sempre attivo

L’ iPhone 14 Pro e l’iPhone 14 Pro Max saranno dotati di batterie fisicamente più grandi, secondo Mark Gurman di Bloomberg , che probabilmente compenseranno il maggiore consumo energetico di un display sempre attivo.

Nella sua ultima newsletter Power On , Gurman afferma di aspettarsi che i nuovi ‌iPhone 14 Pro‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ Max siano dotati di batterie più grandi e i dispositivi, di conseguenza, appariranno “leggermente più grandi nel complesso”. Mentre una maggiore durata della batteria è sempre un desiderio dei clienti, l’inclusione di una batteria più grande sugli iPhone di fascia alta di quest’anno è probabilmente il risultato diretto dell’inclusione di un display sempre attivo.

Come l’Apple Watch Series 5 e versioni successive, ci si aspetta che i prossimi modelli di ‌iPhone 14 Pro‌ siano dotati di un display sempre attivo che mostrerà sempre le informazioni essenziali e gli elementi visivi della schermata di blocco ridisegnata di iOS 16 . Il display sempre attivo visualizzerà informazioni come l’ora, la data e i widget e includerà versioni colorate e oscurate di alcuni sfondi personalizzati dall’utente, secondo quanto riportato da MacRumors questa settimana .

Apple sarà in grado di offrire un display sempre attivo sui prossimi iPhone grazie alla nuova tecnologia di display OLED che presenta una frequenza di aggiornamento inferiore. Mentre iPhone 13 Pro e ‌iPhone 13 Pro‌ Max supportano una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz, gli iPhone 2021 possono arrivare solo a 10 Hz.

Su ‌iPhone 14 Pro‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ Max, i pannelli OLED dovrebbero scendere fino a 1 Hz, risparmiando la durata della batteria quando le informazioni statiche sono sempre visualizzate. A causa del nuovo display OLED, la funzionalità del display sempre attivo dovrebbe rimanere un’esclusiva ‌iPhone 14 Pro‌ e non estendersi ai modelli ‌iPhone 13 Pro‌ attraverso un potenziale aggiornamento software, come alcuni avrebbero sperato.

Oltre al risparmio energetico fornito dalla frequenza di aggiornamento inferiore, le batterie più grandi dell’‌iPhone 14 Pro‌ probabilmente compenseranno qualsiasi potenziale perdita di durata della batteria per gli utenti quando utilizzano la funzione di visualizzazione sempre attiva. Queste due modifiche si aggiungono ai miglioramenti dell’efficienza energetica nel prossimo chip A16 Bionic che dovrebbe alimentare i nuovi iPhone “Pro”.

Apple dovrebbe annunciare la nuova formazione di iPhone 14 durante un evento mercoledì 7 settembre. La formazione includerà un ‌iPhone 14‌ da 6,1 pollici, un ‌iPhone 14‌ Plus da 6,7 ​​pollici, un ‌iPhone 14 Pro‌ da 6,1 pollici e un 6,7- pollici ‌iPhone 14 Pro‌ Max. La nuova formazione segnerà la fine della strada per il fattore di forma “mini” da 5,4 pollici, introdotto per la prima volta con la serie iPhone 12 e migliorato con l’ iPhone 13 lo scorso anno.

Apple dovrebbe anche annunciare l’ Apple Watch Series 8 , un Apple Watch SE aggiornato con prestazioni più veloci e un nuovissimo Apple Watch “Pro”. Durante l’evento dovrebbero essere annunciati anche gli AirPods Pro di seconda generazione , secondo Gurman .