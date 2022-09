Un video di unboxing di Pixel 7 Pro è l’ultima perdita che ha colpito Google

Mancano settimane all’apprendimento di tutto ciò che possiamo sapere su Pixel 7 e Pixel 7 Pro da Google . Appena uscito online l’equivalente di quello nel nostro campo è un video unboxing a bassa risoluzione di quello che presumibilmente è un Pixel 7 Pro in uscita dal Bangladesh.

Il video è stato pubblicato su Facebook da un piccolo negozio di tecnologia chiamato Gadgetfull. Puoi anche vedere una GIF approssimativa della clip qui sotto.

Noterai che il dispositivo qui presentato è il Pixel 7 Pro e non il Pixel 7 grazie alla porta extra nella barra della fotocamera posteriore che lo fa sembrare una “i” minuscola o un punto esclamativo (!) Quando è girato di lato. Inoltre, nota il glifo “G” di Google sul retro, che indica che potrebbe essere un dispositivo in fase di produzione o quasi, a differenza dei dispositivi Pixel 7 presenti in un video Unbox Therapy su YouTube la scorsa settimana .

La confezione presenta materiali di imballaggio simili a quelli trovati con i dispositivi della serie Pixel 6. Il dispositivo si avvia e mostra una schermata iniziale “Benvenuto nel tuo Pixel”.

A parte questo, non c’è molto nel video e poco altro che accompagna il post a cui era allegato. I commentatori hanno chiesto specifiche, ma sono rimaste senza risposta.